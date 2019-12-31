Пензенские многодетные матери смогут досрочно выйти на пенсию

В отделении Пенсионного фонда РФ по Пензенской области рассказали о том, когда матери с тремя и четырьмя детьми смогут досрочно выйти на пенсию.

По данным ведомства, впервые с 1 января 2019 года право на досрочное пенсионное обеспечение было предоставлено матерям, имеющим трех и четырех детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста. Они могут уйти на заслуженный отдых с 57 и 56 лет соответственно, при этом требуемый стаж — 15 лет, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — 30 с учетом переходных положений.



«Многодетные матери, имеющие четырех детей, начнут выходить на досрочную пенсию в 2021 году, а имеющие трех детей — в 2023 году», — отмечают представители пензенского отделения ПФР.

Если у женщины пять деетй и более, то она может уйти на пенсию с 50 лет.

Ранее, до 2018 года, на досрочную пенсию могли рассчитывать матери, у которых — не мее пяти детей.