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В Иссинском районе опрокинулась «Ока»

30 декабря в 17:55 330 просмотров

В Иссинском районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали подробности.

По предварительным данным, 28 декабря в 23:00 на полевой дороге вблизи дома № 2А по улице Мира в поселке Исса «Ока», которой управлял 18-летней парень, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Молодого человека с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, из-за наступления холодов и образования гололеда водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.


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