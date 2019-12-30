Павел Прохоренков назначен генеральным продюсером медиахолдинга «Экспресс»

«Подписал приказ о назначении генеральным продюсером медиахолдинга «Экспресс» известного своими креативными проектами Павла Прохоренкова. Подчеркиваю — всего медиахолдинга. Это новый этап работы не только для Павла, но для всего холдинга. Мы реформируемся, мы работаем над новыми проектами, мы настраиваемся на качественную и плодотворную работу!» — написал на своей странице в Facebook Виктор Рубцов.

Павел Прохоренков, комментируя назначение, отметил, что, в первую очередь, намерен заняться работой над единым, узнаваемым стилем каждого СМИ, входящего в состав холдинга.

«Сразу после Нового года намерен провести обсуждение идей с журналистами медиахолдинга. Нужно подумать над интернет-форматами продуктов, которые делают телеканал и другие структурные подразделения. […] Считаю, что нам нужно добиваться, чтобы наши медиапродукты были конкурентными с соцетями. А какое наше конкурентное преимущество? Это возможность конкретно, ясно и достоверно донести информацию о событии. Это наш ответ фейк-ньюс. Мы должны рассказывать о событиях через истории и судьбы людей», — сказал он.

В настоящее время также начался переход сотрудников телеканала и радио «Экспресс» в состав медиахолдинга. Ранее в него было включено информационное агентство «Пенза-Пресс».