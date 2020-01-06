Пензенцам рассказали о 10 полезных финансовых привычках

Новый год — хороший повод обзавестись полезными привычками. Заместитель управляющего отделением «Пенза» Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев рассказал о том, что поможет улучшить жизнь в финансовых вопросах.

Начните вести учет доходов и расходов

Чтобы деньги не улетали на ненужные покупки, научитесь вести контроль за своими расходами и доходами. В этом помогут сервисы финансового планирования, обычная таблица в Excel, а можно просто делать записи в блокноте.

Учет расходов и доходов поможет понять, на что уходят деньги, каких трат можно было бы избежать и какую сумму с заработной платы можно отложить.

Учитесь говорить «нет» бездумным тратам

Часто мы покупаем вещи, которые на самом деле не нужны, купившись на рекламу. Расскажем вам о приемах, которые помогут противостоять уловкам маркетологов:

— внимательно изучайте ценники. Бывает, что на них пишут стоимость за 100 г, а сам товар — большего веса. Или используют бумагу красного или желтого цвета, вводя в заблуждение о сниженной цене;

— чаще всего распродажи и акции — это способ заставить вас купить со скидкой то, что вам изначально было не нужно. Поэтому лучше несколько раз обдумать, прежде чем брать такой товар;

— не набирайте лишнего. Перед походом в магазин лучше составить список покупок;

— сделайте паузу перед крупной покупкой и еще раз обдумайте, действительно ли она вам нужна.

Следуйте финансовому плану

Не стоит размениваться по пустякам и тратить деньги на ненужную мелочь. В новом году составьте список целей и сразу обозначьте суммы, которые вам потребуются для их реализации. После этого можно оценить свои возможности и понять, сколько потребуется откладывать денег в месяц.

Заведите финансовую подушку безопасности

Попробуйте каждый месяц откладывать по 10−15% от заработной платы. Лучше эти деньги хранить в банке, чтобы не было лишнего соблазна потратить их.

Аккуратно обращайтесь с долгами

Безусловно, лучше совсем не иметь долгов. Но если есть кредиты, попробуйте, например, объединить их в один или провести рефинансирование.

Если же вы только планируете взять кредит, то еще раз оцените свои возможности и необходимость в нем.

Внимательно читайте договоры

Не бойтесь потерять много времени, изучив несколько страниц документов, которые вы подписываете. Зато потом вы избежите многих неприятных последствий.

Начните получать пассивный доход

Один из самых простых вариантов для этого — открыть банковский вклад.

Защищайтесь от рисков

Страховка — лучшее решение и защита от непредвиденных ситуаций.

Пользуйтесь налоговым вычетом

Государство может вернуть уплаченный НДФЛ либо уменьшить его размер. Например, если вы пользуетесь услугами частных клиник, оплачиваете учебу, приобрели квартиру.

Изучайте уловки мошенников

Не стоит доверять обещаниям о высоком доходе с минимальными вложениями, часто это — мошенники. Перед тем, как вложить средства в какую-либо компанию, внимательно изучите ее деятельность, соберите как можно больше информации о ней, по возможности, проверьте документы.