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В Госдуме предложили сравнять зарплату депутата со средней по России

31 декабря в 00:26 238 просмотров

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплату парламентариев и среднюю по стране. По словам депутата, это было бы хорошим подарком россиянам на Новый год.

«А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — высказался в беседе с журналистом Агентства городских новостей «Москва» Олег Нилов.

Напомним, ранее депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести для чиновников правила поведения на корпоративах, так как некоторые госслужащие, по его словам, потом публикуют в соцсетях фото и видео, «не соответствующие своему статусу», что негативно сказывается на имидже власти.


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