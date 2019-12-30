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В Пензе экс-гендиректора НИИФИ приговорили к реальному сроку

30 декабря в 17:32 282 просмотра

В Пензе огласили приговор бывшему генеральному директору акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ). Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Исполняющий обязанности генерального директора НИИФИ при проведении открытого конкурса на заключение госконтракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные средства путем завышения цены контракта», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В июне 2017 года НИИФИ одержал победу в открытом конкурсе. В результате были необоснованно освоены более 26 млн рублей. Материальный ущерб понесла госкорпорация «Роскосмос».

Бывшему руководителю назначили два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор суда еще не вступил в законную силу.


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