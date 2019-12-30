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В Пензе завершили ремонт детского отделения психиатрической больницы

30 декабря в 17:43 242 просмотра

30 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил лечебное учреждение.

Глава региона отметил, что проведенный капремонт позволил создать хорошие условия для пациентов и для сотрудников отделения. Иван Белозерцев предложил расширить возможности использования логопедических кабинетов медучреждения.

«Потребность в логопедах у нас высокая. Нужно проработать вопрос, провести мониторинг потребности в логопедических услугах и при наличии спроса ввести их в реестр услуг не только для тех ребят, которые проходят лечение непосредственно в больнице, но и для других детей», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что работа по повышению качества медицинского обслуживания жителей региона будет продолжена и в 2020 году.

Как сообщила главный врач больницы Светлана Митрошина, детское психиатрическое отделение работает с 1928 года, при этом ремонт в нем проводили до этого более 30 лет назад.

«Работы завершили в кратчайшие сроки. Во внутренних помещениях менее чем за полгода выровнены и окрашены стены, обустроены подвесные потолки, уложено новое напольное покрытие. Проведены электромонтажные работы, отремонтирована водопроводная система. Для обеспечения безопасности маленьких пациентов смонтированы пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Полностью обновлена мебель, закуплено современное медицинское оборудование. В соответствии с требованиями оснащены кабинеты психолога, логопеда, школьный класс, игровые комнаты, приобретены установки для очистки воздуха, бактерицидные облучатели», — рассказали в пресс-центре облправительства.

Из областного бюджета на эти цели было направлено более 9,5 млн рублей.

Напомним, что данное отделение — единственное специализированное в регионе, где предоставляется психиатрическая помощь детям в возрасте от 3 до 17 лет с различной специфической патологией. За год в отделении получают помощь около 700 маленьких пациентов.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/206448/

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