Губернатор обсудил с активистами РГО возможность создания нового проекта (видео)

В Пензенской области может появиться новый эколого-просветительский проект «Живи, родник». С такой инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев на итоговом заседании регионального отделения Русского географического общества.

Активисты обсудили уже существующие проекты РГО в Пензе — «Зеленая волна», «Возвращение к родным берегам», фестивали и акции «Серая шейка», «День реки Суры», «День Хопра». Также на заседании обсудили возможность выделить помещение для музея РГО.

Участники Русского географического общества привели статистику: региональное отделение — на первом месте в России по социальной активности. Волонтеры действуют под знаком «Зеленой волны», и, конечно, особенно пристальное внимание уделяют водоемам. Они в 2019 году организовывали у берегов Сурского водохранилища, самой Суры и Хопра рейды, дозоры и пресс-туры.

«Экологическое движение «Зеленая волна» вышло на новый профессиональный уровень, объединило тысячи участников, став на территории региона своеобразным экологическим брендом», — отметил председатель Пензенского областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Игорь Пантюшов.

На экологию водных ресурсов обратил внимание и губернатор Иван Белозерцев. Он предложил создать эколого-просветительский проект «Живи, родник». Который помог бы сделать как можно более полный мониторинг родников в области, провести их лабораторный анализ, создать электронную карту и благоустроить вокруг них территорию.

Память о пензенцах, которые осваивали территорию России в прошлые века, активисты тоже пытаются сохранить — в 2019-м открылся мемориал Лаврентию Загоскину. А вот для музея Русского географического общества необходимо просторное помещение.

«Нужно эту работу провести с городской властью, рассмотрим предложения, поищем помещение», — сказал глава региона.

Поиски тем более актуальны, что в 2020 году Русскому географическому обществу исполняется 175 лет, а со времени его воссоздания в Пензенской области — десять, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.