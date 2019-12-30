Вручение пензенцам госнаград за выдающиеся достижения
Торжественный прием губернатора в ККЗ «Пенза»
Елочка, не гори! Пензенцам рассказали, как выбрать безопасную гирлянду
Ярко, но без огня. МЧС дало пензенцам советы по выбору безопасного фейерверка
Наши новости
Пензенцам рассказали, какими продуктами задобрить символ 2020 года
Прорыв трубы на Шуисте устранили — мэрия Пензы
Губернатор обсудил с активистами РГО возможность создания нового проекта
В Пензе умер почетный строитель Александр Гах
В Пензе завершили ремонт детского отделения психиатрической больницы
«Будьте осторожнее». Пензенец рассказал о прорыве трубы на Шуисте
Губернатор оценил ремонт детского психиатрического отделения
Пензенских водителей 31 декабря просят пересесть на общественный транспорт
Белозерцев поручил проанализировать работу всех министерств и ведомств
Пензенцев предупредили о гигантской пробке в центре города

Пензенские школьники поздравили ветеранов войны и труда с Новым годом

30 декабря в 21:27 162 просмотра

Пензенские мальчишки и девчонки подарили новогоднее настроение тем, кто прошел все тяготы и лишения военных лет. Ученики школы № 37 в преддверии праздников провели акцию «Поздравь ветерана». Они побывали у ветерана Великой Отечественной войны Николая Тощаева и его жены, ветерана труда Галины.

Перед Новым годом Дед Мороз со Снегурочкой приходят не только к маленьким детям. Ученики пензенской школы № 37 перевоплотились в сказочных персонажей для того, чтобы порадовать тех, в чьем детстве было не до праздников. Они поздравили с наступающим Новым годом заслуженных ветеранов — Николая и Галину Тощаевых.

«Это пример для молодежи, для подрастающего поколения. Одно дело, мы можем смотреть художественные фильмы, а другое — когда лично общаемся с ветеранами, задаем им вопросы, когда мы видим их награды, когда их обладатели могут рассказать, как они их получили», — отметила заместитель директора школы № 37 Пензы Лариса Казакова.

Николай Тощаев встретил войну в Подмосковье. С 14 лет он помогал своей маме, которая работала путевым обходчиком. А уже в 1943-м он оказался в армии, где сначала учился на младшего командира, а в августе 1944-го попал на фронт. Николай Иванович дошел до Германии, но за несколько месяцев до окончания войны был ранен.

«Я шесть месяцев был на фронте. Чего только не видел. Под Белоруссией были в окопах в воде. Нам давали плащ, мы их расстилали и ложились. Когда освободили Белоруссию, нас увезли под Ригу», — рассказал Николай Тощаев.

Его супруга Галина в годы войны была ребенком. Рассказывает, жизнь была тяжелой и в тылу, но когда наступал Новый год, в семье устраивали небольшой праздник.

«Мама, бабушка и дедушка что-то готовили. Жили, не умерли. Мы маленькие были, еды было мало, шика не было: не одеться, не обуться», — сказала она.

Историями о том времени Николай и Галина Тощаевы делились охотно. Их постоянно зовут в школы для того, чтобы дети узнали от очевидцев, каково было жить в военные годы, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...