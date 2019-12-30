Пензенские школьники поздравили ветеранов войны и труда с Новым годом

Пензенские мальчишки и девчонки подарили новогоднее настроение тем, кто прошел все тяготы и лишения военных лет. Ученики школы № 37 в преддверии праздников провели акцию «Поздравь ветерана». Они побывали у ветерана Великой Отечественной войны Николая Тощаева и его жены, ветерана труда Галины.

Перед Новым годом Дед Мороз со Снегурочкой приходят не только к маленьким детям. Ученики пензенской школы № 37 перевоплотились в сказочных персонажей для того, чтобы порадовать тех, в чьем детстве было не до праздников. Они поздравили с наступающим Новым годом заслуженных ветеранов — Николая и Галину Тощаевых.

«Это пример для молодежи, для подрастающего поколения. Одно дело, мы можем смотреть художественные фильмы, а другое — когда лично общаемся с ветеранами, задаем им вопросы, когда мы видим их награды, когда их обладатели могут рассказать, как они их получили», — отметила заместитель директора школы № 37 Пензы Лариса Казакова.

Николай Тощаев встретил войну в Подмосковье. С 14 лет он помогал своей маме, которая работала путевым обходчиком. А уже в 1943-м он оказался в армии, где сначала учился на младшего командира, а в августе 1944-го попал на фронт. Николай Иванович дошел до Германии, но за несколько месяцев до окончания войны был ранен.

«Я шесть месяцев был на фронте. Чего только не видел. Под Белоруссией были в окопах в воде. Нам давали плащ, мы их расстилали и ложились. Когда освободили Белоруссию, нас увезли под Ригу», — рассказал Николай Тощаев.



Его супруга Галина в годы войны была ребенком. Рассказывает, жизнь была тяжелой и в тылу, но когда наступал Новый год, в семье устраивали небольшой праздник.

«Мама, бабушка и дедушка что-то готовили. Жили, не умерли. Мы маленькие были, еды было мало, шика не было: не одеться, не обуться», — сказала она.

Историями о том времени Николай и Галина Тощаевы делились охотно. Их постоянно зовут в школы для того, чтобы дети узнали от очевидцев, каково было жить в военные годы, сообщает телеканал «Экспресс».