Пензенцам рассказали, какими продуктами задобрить символ 2020 года (видео)

До Нового года остается чуть больше суток. Большая часть пензенцев уже подготовила подарки для родных и близких. Дело осталось за малым — закупить продукты к праздничному столу. Причем в этот раз многие ломают голову над тем, какое меню оценит символ 2020 года — металлическая белая крыса.

Символом последних дней уходящего года стали очереди. В магазинах парфюмерии, косметики, ювелирных украшений бродят растерянные мужчины. В детских магазинах — мамы, папы, дедушки и бабушки толпятся в очередях. Но абсолютное большинство, конечно, — на продуктовых ярмарках.



Прилавки ломятся от изобилия продуктов. Свежая зелень, фрукты и овощи, рыба на любой вкус и цвет. Последнюю на вашем столе обязательно оценит покровительница 2020 года — металлическая белая крыса.

«У нас только дикая рыба и только российская — из Мурманска, Камчатки, Крыма, Сахалина, Калининграда и Астрахани. Есть селедка, слабосоленая семга, форель, осетрина, креветки и крабы. Всевозможный выбор консервов. Есть практически все — от кильки до черной икры», — рассказал продавец Дмитрий Крутиков.

Те, кто к рыбе равнодушен, отправляются в колбасный и мясной отделы. Там они закупают все необходимое для салатов и основного блюда. Кстати, в новогоднюю ночь в меню не должно быть позиций с резким запахом, который отпугивает покровительницу 2020-го. Поэтому выбирая, например, колбасные изделия и сыр, стоит отказаться от любимых многими выдержанных сортов.

«Перед Новым годом спрашивают, в основном, сырокопченые колбасы и мясо, домашние копчености, сосиски. Они у нас без ГМО, без добавок, делают частники из Белинского и Тамалинского районов. Мокшанские колбасы очень пользуются спросом», — сказала продавец Ольга Дятлова.

Хозяйка года не оценит и соления. Под запретом — квашеная капуста, огурцы и помидоры, а также блюда из говядины, потому что знак быка является дружественным для крысы. Не оценит символ будущего года и расточительство. Поэтому закупаться пензенцев просят в меру, четко рассчитывая порции.

Неравнодушная к крупам крыса обязательно оценит рис в плове или зерна пророщенной пшеницы в легком овощном салате. Будет она благосклонна и к тем хозяйкам, на столах которых в новогоднюю ночь окажутся мясо с овощами, котлетки с крупой и сыром и запеканки.

Чтобы привлечь внимание покровительницы 2020 года, пензенцам предлагают поставить на стол сырные нарезки, а также насыпать в небольшую тарелку или миску зерно: по поверьям это может принести в 2020-м не только удачу, но и финансовую стабильность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.