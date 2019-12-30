«Все восстановлено ресурсоснабжающей организацией. Отключения жилых домов от тепла не было», — сообщили в городской администрации.
Стоит напомнить, что обо всех коммунальных авариях, открытых и парящих люках, утечках необходимо сообщать в единую дежурно-диспетческую службу по номерам: 05 или 63−10−05.
На время праздников все ресурсоснабжающие организации и экстренные службы должны перевести на особый режим работы.
Круглосуточные номера всех экстренных служб, в том числе коммунальных, можно найти на сайте мэрии здесь.