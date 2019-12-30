В пресс-службе мэрии вечером 30 декабря прокомментировали информацию о прорыве трубопровода на Шуисте. Пост о протечке ранее появился в соцсети.

«Все восстановлено ресурсоснабжающей организацией. Отключения жилых домов от тепла не было», — сообщили в городской администрации.

Стоит напомнить, что обо всех коммунальных авариях, открытых и парящих люках, утечках необходимо сообщать в единую дежурно-диспетческую службу по номерам: 05 или 63−10−05.

На время праздников все ресурсоснабжающие организации и экстренные службы должны перевести на особый режим работы.

Круглосуточные номера всех экстренных служб, в том числе коммунальных, можно найти на сайте мэрии здесь.