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В пензенском ФОКе «Чайка» прошел новогодний турнир по мини-футболу (видео)

30 декабря в 22:35 84 просмотра

Юным футболистам в преддверии праздников сделали настоящий спортивный подарок. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Чайка» прошел новогодний турнир по мини-футболу среди воспитанников спортивной школы № 8. Мальчишки сражались за победу в трех возрастных категориях. Детскими матчами все не ограничилось, и проверить свои силы на футбольном поле решили их родители.

На паркете кипели нешуточные страсти, а ведь играли еще совсем маленькие мальчишки. В этом возрасте матчи получаются самыми яркими, ведь о том, чтобы сдерживать свои эмоции на футбольном поле, ребята и не думают.

«Проигравшие плачут, победители радуются, обнимаются, прыгают. Для них футбол — это праздник. Ребятам — от шести до десяти лет», — рассказал тренер спортивной школы № 8 Александр Клейменов.

В рамках новогоднего турнира среди воспитанников спортивной школы № 8, мальчишкам пришлось играть в жестком графике. В каждой возрастной группе было по восемь команд. Групповой этап занял два дня. В заключительный прошли матчи за третье место и финалы.

«У нас вчера только свыше 20 игр прошло, сегодня финалы сыграли. Это очень круто. Сейчас даже в Европе такая практика идет, что дети семь матчей за день играют. Они маленькие, коротенькие, чтобы играть с разными командами и получить больше опыта», — сказал тренер спортивной школы № 8 Кирилл Муромцев.

На футбольное поле вышли не только дети. В рамках турнира прошел матч между родителями юных футболистов и их тренерами.

Каждый из трех финалов получился богатым на борьбу и голы. Победители каждого из них получили от руководства спортивной школы кубки, медали и в преддверии Нового года к этому прибавились сладкие призы. Следующий турнир (0+) среди воспитанников спортшколы № 8 пройдет на стадионе «Первомайский», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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