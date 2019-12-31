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Куда обращаться пензенцам при коммунальных авариях. ТЕЛЕФОНЫ

31 декабря в 09:31 274 просмотра

Жителям Пензы напомнили телефоны организаций, куда следует обращаться при обнаружении повреждений на объектах ЖКХ, а также правилах безопасности рядом с ними.

Если вы стали свидетелем нарушения в работе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, необходимо незамедлительно позвонить по телефону Единой диспетчерской службы города Пенза. В пресс-службе мэрии сообщили номера телефонов ресурсоснабжающих организаций:

— Тепловые сети: 20−98−79, 20−98−80;

— Горводоканал: 20−00−19;

— Пензенская Горэлектросеть: 56−22−11;

— Метан: 04, 56−28−54;

— МКП «Теплоснабжение»: 42−16−25;

— Пензатеплоснабжение: 23−31−42;

— Энергоснабжающее предприятие: 69−73−03;

— Единый телефон службы спасения: 112 (сотовый).

При звонке диспетчеру нужно сообщить место аварии или нарушения, назвав точный адрес объекта или прилегающей местности, характер происшествия, а также возможные негативные последствия.


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