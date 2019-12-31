Мэр Пензы: Предстоящий год станет особым

«Пришло время замечательного праздника — Нового года! По доброй традиции в эти дни мы собираемся в кругу близких, родных и друзей, подводим итоги и желаем друг другу крепкого здоровья, удачи и счастья.

Для Пензы этот год стал важным с точки зрения реализации значимых проектов. Благодаря федеральной и региональной поддержке дороги в городе стали более комфортными, а дворы — уютнее. Новый облик приобрели популярные места отдыха — площадь Ленина, набережная реки Суры. На очереди — фонтан и одноименная площадь. Есть планы по благоустройству скверов, строительству образовательных учреждений, развитию отдаленных районов областного центра.

Мы будем работать, не снижая темпов, и искренне надеемся на вашу заинтересованность в общем результате. Потому что даже самые маленькие добрые дела важны для благополучия нашего общего дома — нашего любимого города.

Предстоящий год станет особым — вместе со всей страной мы отметим 75-летие Великой Победы. Это 75 лет гордости за мужество великого народа! Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить этот подвиг», — говорится в поздравлении.

Андрей Лузгин пожелал пензенцам добра и благополучия.

«Пусть каждый новый день будет наполнен энергией мира и добра, станет плодотворным в работе и счастливым в личной жизни, порадует успехами в развитии Пензы», — отметил мэр.