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Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом

31 декабря в 10:12 112 просмотров

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом.

«Время перед Новым годом —особенное. Мы прощаем старые обиды, делимся своим теплом с теми, кто рядом, чтобы перешагнуть порог года с чистым сердцем и верой в лучшее.

Мы мечтаем и строим планы. Мы готовы начать с чистого листа и обещаем себе становиться лучше.
Уходящий год для нашего округа был очень насыщенным. Открылись новые производства, строились детские сады, дома, школы, больницы, новые дороги. Эта работа будет продолжаться и в 2020 году, ведь цель национальных проектов — реальное улучшение нашей жизни, жизни каждого человека.

Уверен, что вместе у нас все получится, потому что в Приволжье живут активные, трудолюбивые, творческие и талантливые люди. Искренне благодарю жителей округа за любовь к родной земле и хорошую работу», — сказано в поздравлении.

Игорь Комаров отметил, что в 2020 году буду праздновать 75-летие Великой Победы. По его словам, мы сделаем это достойно, потому что и для нас, и для новых поколений очень важна память о героях.

Полпред пожелал жителям ПФО радости, счастья, здоровья, регионам — успехов и процветания.

Фотография: http://pfo.gov.ru/press/events/103070/

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