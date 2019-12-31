Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом

«Время перед Новым годом —особенное. Мы прощаем старые обиды, делимся своим теплом с теми, кто рядом, чтобы перешагнуть порог года с чистым сердцем и верой в лучшее.

Мы мечтаем и строим планы. Мы готовы начать с чистого листа и обещаем себе становиться лучше.

Уходящий год для нашего округа был очень насыщенным. Открылись новые производства, строились детские сады, дома, школы, больницы, новые дороги. Эта работа будет продолжаться и в 2020 году, ведь цель национальных проектов — реальное улучшение нашей жизни, жизни каждого человека.

Уверен, что вместе у нас все получится, потому что в Приволжье живут активные, трудолюбивые, творческие и талантливые люди. Искренне благодарю жителей округа за любовь к родной земле и хорошую работу», — сказано в поздравлении.

Игорь Комаров отметил, что в 2020 году буду праздновать 75-летие Великой Победы. По его словам, мы сделаем это достойно, потому что и для нас, и для новых поколений очень важна память о героях.

Полпред пожелал жителям ПФО радости, счастья, здоровья, регионам — успехов и процветания.