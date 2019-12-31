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Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Новым годом

31 декабря в 10:34 228 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

«Уходящий год был наполнен яркими политическими событиями, плодотворной созидательной работой. На основе реализации национальных проектов обеспечено динамичное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и транспорта, социальной сферы, здравоохранения. Мы добились больших успехов в науке, образовании и культуре, а спортсмены порадовали блестящими победами. Спасибо вам, дорогие земляки, за добросовестный труд, верность и преданность родному краю!

Год 2020 объявлен в нашей стране Годом Памяти и Славы. Благодаря бессмертному подвигу воинов Великой Отечественной и героических тружеников фронтового тыла мы можем сегодня собраться за одним столом с друзьями и близкими, отметить этот прекрасный праздник в свободной и мирной России», — говорится в поздравлении губернатора.

Иван Белозерцев пожелал пензенцам много светлых и радостных дней, удачи в делах и начинаниях, новых побед и свершений, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения заветных желаний.


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