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На ул. Суворова около «Глобуса» запретят остановку машин

31 декабря в 10:50 386 просмотров

В пресс-службе мэрии Пензы сообщили об установке запрещающих знаков на участке улицы Суворова.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор» будут установлены по улице Суворова напротив дома № 184. Они появятся там в январе 2020 года.

«Как показали проведенные проверки, припаркованные на полосе движения автомобили в данном месте создают препятствия для проезда, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и создавая предпосылки к совершению ДТП», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, авто мешают уборке дороги от снега. Несмотря на неоднократные обращения к владельцам с просьбой убрать с улиц машины, отклика на призывы нет.


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