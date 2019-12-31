В Лунино в огне погибла пожилая женщина

В поселке Лунино Пензенской области в канун Нового года, 31 декабря, вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании на улице Степана Разина поступило на пульт дежурного в 4:51. На место выехали 15 человек личного состава МЧС на пяти спецмашинах.

«Огонь уничтожил кровлю, выгорело внутри по всей площади срубового дома (70кв.м)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате пожара погибла 84-летняя женщина. Специалисты выясняют причины произошедшего. Проводится проверка.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.