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Валерий Лидин пожелал пензенцам счастья и мира в новом году

31 декабря в 11:41 180 просмотров

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

«Уходящий год был полон значимых событий: 80 лет исполнилось Пензенской области, 25-летний юбилей отметил региональный парламент. Совместными усилиями нам удалось добиться весомых успехов в экономике и социальной сфере, обеспечить правовую основу для дальнейшего поступательного движения к процветанию Сурского края.

Сделано многое, но еще больше нам предстоит сделать. Привлечение инвестиций, открытие новых производств и создание рабочих мест, модернизация здравоохранения, защита материнства и детства, строительство новых школ и детских садов, улучшение демографической ситуации, все эти задачи определены приоритетными национальными проектами, которые необходимо реализовать.

Основной целью преобразований, по-прежнему, является благополучие наших граждан, повышение уровня жизни и создание комфортных условий для всех жителей Пензенской области.

Убежден, только вместе мы сможем добиться успеха. От души благодарю каждого, кто вносит достойный вклад в развитие малой Родины, кто своим трудом, неравнодушием, активной гражданской позицией способствует преображению родного края и нашей страны России», — сказано в поздравлении.

Валерий Лидин пожелал пензенцам здоровья, счастья, мира и благополучия.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/news/66790/

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