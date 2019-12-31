Пензенец ищет свидетелей поджога BMW X4

Владелец сгоревшего кроссовера на улице Калинина в Пензе обратились за помощью к пользователям Сети.

Инцидент произошел в ночь на 27 декабря около дома № 91. Автомобиль BMW X4 сгорел полностью, также огонь повредил стоящие рядом машины Lexus и Ford.

«Просим откликнуться свидетелей поджога автомобиля BMW X4. Есть информация, что преступник во время поджога загорелся сам и побежал в сторону магазина «Фортуна», — написал владелец дорогой иномарки в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте».

Автор поста обещает вознаграждение в 50 тысяч рублей тем, кто что-либо видел.

Официального подтверждения причины возгорания авто нет.