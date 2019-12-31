Белозерцев поблагодарил подписчиков в Instagram за критику и поддержку

«Дорогие подписчики, уважаемые коллеги, друзья. Заканчивается 2019 год, я искренне благодарен каждому из вас за вашу активность, за ваши обращения в мой адрес. Вы должны знать, что я все читаю, во все проблемные вопросы стараюсь вникнуть. Я искренне благодарен вам за вашу активную жизненную позицию. Вы и критиковали, вы и помогали, вы и поддерживали. Для меня это очень важно», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев пожелал пользователям, чтобы Новый год они встретили в кругу самых близких и дорогих людей, чтобы 2020 год был для них счастливым, а также — здоровья, любви, благополучия, успеха.