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Белозерцев поблагодарил подписчиков в Instagram за критику и поддержку

31 декабря в 13:04 138 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев записал видеообращение для своих подписчиков в соцсети Instagram.

«Дорогие подписчики, уважаемые коллеги, друзья. Заканчивается 2019 год, я искренне благодарен каждому из вас за вашу активность, за ваши обращения в мой адрес. Вы должны знать, что я все читаю, во все проблемные вопросы стараюсь вникнуть. Я искренне благодарен вам за вашу активную жизненную позицию. Вы и критиковали, вы и помогали, вы и поддерживали. Для меня это очень важно», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев пожелал пользователям, чтобы Новый год они встретили в кругу самых близких и дорогих людей, чтобы 2020 год был для них счастливым, а также — здоровья, любви, благополучия, успеха.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B6uirQMFj6t/

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