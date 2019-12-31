Пензенцам рассказали, как обезопасить себя при покупке алкоголя

Как обезопасить себя при выборе алкоголя рассказали пензенцам в пресс-службе горадминистрации.

При покупке алкогольной продукции нужно обратить внимание на следующее:

— легальный алкоголь не продается ночью. (розничная продажа запрещена с 23:00 до 8:00);

— не продается несовершеннолетним;

— не продается в интернете;

— не продается в объектах нестационарной торговли (киосках, ларьках, палатках);

— не продается с рук;

— не продается в пластиковых канистрах.

Нельзя употреблять в качестве алкогольных напитков непищевые спиртосодержащие жидкости, косметические средства, бытовую химию, парфюмерную спиртосодержащую продукцию.

При продаже алкоголя вместе с бутылкой в обязательном порядке выдается чек. Любая другая торговля является незаконной.