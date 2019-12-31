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Ночью пожар уничтожил дом на улице Комсомольской

31 декабря в 14:43 236 просмотров

Ночью 31 декабря в Заводском районе города Пензы загорелся двухэтажный кирпичный дом.

Спасатели узнали о произошедшем без четверти два. Огонь разгорелся в доме № 27 по улице Комсомольской.

«Сгорела кровля, выгорело внутри здания на площади 200 квадратных метров. Перекрытия между этажам — деревянные», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь тушили 10 спасателей, на место выезжали две машины спецтехники.

Дом был нежилым. При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при обращении с огнем, обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=44.994187%2C53.226250&mode=search&panorama%5Bdirection%5D=66.403209%2C17.580409&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=44.993704%2C53.226370&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.507243&sll=44.994187%2C53.226250&source=wizgeo&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2027&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16

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