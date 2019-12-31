Ночью пожар уничтожил дом на улице Комсомольской

Спасатели узнали о произошедшем без четверти два. Огонь разгорелся в доме № 27 по улице Комсомольской.

«Сгорела кровля, выгорело внутри здания на площади 200 квадратных метров. Перекрытия между этажам — деревянные», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь тушили 10 спасателей, на место выезжали две машины спецтехники.

Дом был нежилым. При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при обращении с огнем, обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.