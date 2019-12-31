Пензенцев наказали за махинации с выдачей прав

В Пензе осудили трех мужчин, с помощью которых пензенцы незаконно получили водительские удостоверения.

Установлено, что летом 2018 года 48-летний мужчина рассказал знакомым, что за 40 тысяч рублей сможет оказать содействие в сдаче теоретического экзамена на права. Помогал ему 33-летний приятель, ранее работавший в ГИБДД.

За помощью обратились вое пензенцев, которые были лишены удостоверений на полтора года. Экс-инспектор попросил бывшего коллегу, лично знающего начальника отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Пензе, помочь.

Начальник согласился и внес в экзаменационные листы ложные сведения, заверив подписью. Мужчинам выдали водительские удостоверения.

«Кроме того, бывший инспектор получил 30 тыс. рублей от гражданина Таджикистана, пообещав ему организовать через своих знакомых сдачу теоретического экзамена для замены национального водительского удостоверения. Свое обещание он не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Мужчины в суде признали вину, в содеянном раскаялись. Иностранцу ущерб возместили.

В итоге начальника отделения приговорили к полутора годам лишения свободы условно, бывшему сотруднику ГИБДД — 250 часов обязательны работ, третьему — 200 часов работ.

Когда приговор вступит в законную силу, прокуратура примет меры к тому, чтобы удостоверения, выданные пензенцам путем махинаций, признали незаконными.