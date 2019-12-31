Владимир Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания

«Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему […].

Наши личные планы и мечты неотделимы от России, от усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Только вместе мы решим задачи, которые стоят перед обществом и страной. Единство — это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности передали нам наши предки — героическое несгибаемое поколение победителей», — подчеркнул президент.

Владимир Путин напомнил, что в 2020 году мы будем отмечать 75-летие со для Победы в Великой Отечественной войне, и особенно выделил в поздравлении с Новым годом фронтовиков и тружеников тыла, всех, кто прошел тяжелейшие испытания ради будущего нашей Родины.

Также президент отметил, что, несмотря на множество дел, которые нужно сделать до встречи Нового года, главным считается теплота человеческих отношений и дружеского общения.

«Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками», — сказал Владимир Путин.

По его словам, у каждой семьи — свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы.

«Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» — заключил глава государства.