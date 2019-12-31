Пензенец нарядился в Деда Мороза и отправился гулять по проезжей части

За несколько часов до Нового года пензенский автолюбитель встретил на дороге странного мужчину. В Сети появилось видео.

На кадрах видно, что человек надел на себя бороду, шапку и взял посох новогоднего волшебника. Мужчина встал в середине перекрестка ул. Мира и Окружной и размахивал руками. Проезжающие мимо машины сигналили ему, но он не спешил уходить с места.

В другой группе появилась запись, сделанная поближе. Судя по ней, мужчина возомнил себя регулировщиком.

Пользователи предположил, что пензенец уже начал отмечать праздник горячительными напитками. Некоторые резонно заметили, что следует бережнее относиться к себе и не играть с судьбой, подставляясь под машины.