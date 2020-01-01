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Пензенские улицы укрыл долгожданный снег

31 декабря 2019 114 просмотров

Многие жители Пензы беспокоились, что им придется встречать 2020 год без снега, но у природы были другие планы, и в последний день 2019 года она сделала горожанам подарок, устроив предновогодний снегопад.

Менее чем за сутки до наступления 2020 года в Пензу пришла настоящая зимняя погода. Городские улицы укрыл долгожданный снег. Многие горожане его ждали с нетерпением, но также он добавил работы пензенским коммунальщикам, которым нужно подготовить центр города к новогодней ночи.

«Снег — это хорошо, люди ждали его, а нам теперь нужно все привести в порядок. Обычное явление. Зима есть зима», — отметил заместитель директор МУП «Зеленой хозяйство» Пензы Ислям Кутуев.

Но для большинства жителей города предновогодний снегопад — все-таки хороший знак. По их словам, это повод выйти с детьми на улицу, прокатиться с горки. Погода сразу же становится мягче, а все вокруг создает ощущение уюта. Да и новогодняя ночь заиграет совершенно другими красками, если город укроет снег.

Пензенцев спешат порадовать и сотрудники Гидрометцентра. Они обещают, что снегопад 31 декабря — не разовое явление и в ближайшие дни такая погода в нашем городе сохранится, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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