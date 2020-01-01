Пензенцы рассказали, что будут дарить друг другу на Новый год

До Нового года остаются считанные часы. И пока одни пензенцы уже получают и дарят подарки, другие все еще находятся в поисках нужного сувенира для родных и близких.

Обычно 31 декабря начинается на кухне с приготовления салатов, горячего и тортов. Но рабочий ритм вносит свои коррективы и в последний день уходящего года некоторые пензенцы отправились в магазины за подарками.

Кто-то со списками, кто-то с идеями, но и те и другие хотели выбрать не только правильный подарок, но и сделать это максимально быстро, ведь домашние дела никто не отменял. Те, кто даже за несколько часов до Нового года еще не определился, чаще всего в подарок приобретают символы года.

«Многие берут в качестве сувенира атрибутику с покровительницей 2020 года, также гирлянды и прочие украшения для дома. Все пользуется спросом», — рассказала продавец Виктория Романчикова.

Сэкономить время 31 декабря удается тем, кто уже давно определился с презентами для родных. В корзинах пензенцев — одежда, косметика, товары для творчества и хобби.

В магазинах можно было встретить и тех, кто пришел туда за настроением. Поднимать его многие жители предпочитают, покупая подарки себе любимым.

Особый ажиотаж в торговых центрах 31 декабря не ожидался. Ближе к вечеру, больше всего посетителей было в отделах парфюмерии, косметики, продуктовых и детских магазинах. Кстати, некоторые пензенцы могли серьезно сэкономить: в последний день уходящего года многие торговые точки делали хорошие скидки., сообщает телеканал «Экспресс».