Пензенцам рассказали о выплате пенсии в праздники (видео)

Пенсии в январе выплатят без задержек. Как заверил руководитель отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов финансирование для этих целей заложено на 13 дней.

«Доставка пенсий и других денежных выплат организациям почтовой связи в январе 2020 года будет осуществляться с 3 января по графику работы почты. Финансирование на выплаты будет выполняться своевременно», — прокомментировал Михаил Буданов.

Финансирование кредитных организаций предусмотрено на 14 дней. Денежные средства на выплату пенсий будут перечислены заблаговременно. В праздничные и выходные дни кредитные организации будут работать по режиму, установленному банком. Пенсии за декабрь 2019 года выплачены досрочно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.