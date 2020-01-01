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На последней в 2019 году ярмарке вакансий работу нашли 70 пензенцев (видео)

31 декабря 2019 172 просмотра

Пензенский центр занятости населения практикует необычный способ найти работодателям — работника, а соискателям — работу. На последней в 2019 году ярмарке вакансий, которая прошла в одном из крупных торговых центров Пензы, работу себе нашли 70 человек.

Александру Захарову осталось уладить формальности в отделе управления персоналом и можно приступать к работе. На вольных хлебах, после увольнения с предыдущего места, он был недолго. Так совпало, что в дни, когда он искал новый источник заработка, проходила ярмарка вакансий.

«Был в поисках, но ничего не нашел, поэтому решил обратиться в центр занятости. Здесь — много вакансий, выбрал ту, которая более-менее мне подходила. Рядом с домом, и все-таки опыт такой работы есть, девять лет проработал заведующим складом», — рассказал он.

«Неоднократно участвовали в ярмарке вакансий. Нанимали слесарей аварийно-восстановительных работ, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, заведующих складом, на последнюю должность к нам обратился соискатель», — сказала директор по управлению персоналом Светлана Булаева.

Таких, как Александр Захаров, нашедших себе работу в конце 2019-го, оказалось 70 человек. И это только на одной ярмарке вакансий. За весь же 2019 год в Пензе было 22 ярмарки. На них свои вакансии предлагали 145 предприятий, представляющих самые разные отрасли.

«В результате посещения ярмарок более 3500 людей ознакомились с предлагаемыми вакансиями от работодателей. 250 из них договорились о дальнейших трудоустройствах», — рассказала начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями центра занятости населения Пензы Юлия Захарова.

Удобство ярмарки вакансий в том, что работодатели и соискатели встречаются в одном месте. Тому, кто в активном поиске, нет нужды ездить по разным адресам. Ярмарки вакансий проводятся не только в областном центре, но и районах. В Пензенском регионе в 2019-м те, кто предлагает работу, и те, кто ищет ее, встречались в 227 раз. За год ярмарки посетили около 9000 человек.

«Всего к нам за год обращается до 60 тысяч человек, из них примерно половина — в целях поиска работы. Трудоустраиваем более 70%. По итогам 11 месяцев — 73% от числа обратившихся граждан», — сказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.

Ярмарки вакансий будут проводиться и впредь, но можно и не дожидаться проведения очередной, а сразу обратиться в центр занятости. На данный момент в регистре значится почти десяти тысяч свободных рабочих мест, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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