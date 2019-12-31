Пензенцев призывают к осторожности при запуске пиротехники (видео)

В канун Нового года в областной центр пришла настоящая зима. По прогнозам синоптиков, небольшой снег ожидается в течение 31 декабря и в первый день 2020 года.

Также в первые праздничные дни метеорологи прогнозируют сильный ветер. Местами по области его порывы достигнут 15 метров в секунду. В региональном управлении МЧС предупреждают, что использовать пиротехнику при таких погодных условиях будет небезопасно. Так, несколько лет назад на улице Московской при сильном ветре фейерверк залетел на балкон жилого дома. Начался пожар.

«Для каждого пиротехнического изделия имеется своя инструкция, где прописан порядок действий и меры безопасности. На каждое, допущенное к применению населением, должен быть сертификат. Это документ, который говорит о качестве продукта», — рассказал заместитель начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.

«Хотим обратиться к гостям и жителям области, чтобы они не пренебрегали мерами пожарной безопасности, соблюдали их, ни в коем случае не оставляли одних детей, следили за ними, так как ветер может унести шаткие конструкции», — сказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.