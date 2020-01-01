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Как пензенцы встречали Новый год во время войны? (видео)

1 января в 01:35 194 просмотра

Наступающий 2020 год в России — это Год памяти и славы, 75 лет исполнится со дня Великой Победы. Как в то тяжелое время праздновали Новый год пензенцы? Для кого они собирали подарки, устраивали ли елки и о чем вычитывали новости в газетах и какого праздника ждали на самом деле?

Будний день 1 января 1942 года для всей страны — это изнурительная работа на фронт и продолжение битвы под Москвой. Срочные сообщения — именно о ней. Сухое поздравление правительства неизбежно заканчивалось словами, которые повторялись долгие четыре года: «Желаем разбить без остатка смертельных врагов». Изредка попадались объявления о сборе подарков для солдат, обычно продуктов питания.

«В годы войны мало писали о новогодней тематике. Это были краткие сообщения для детей фронтовиков. В некоторых колхозах, детдомах и школах устраивались елки, но на них не было того, что в довоенное время», — рассказал главный методист Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

Пензенцы, пережившие военное время, вспоминают о том, как этот праздник в абсолютной строгости и тревоге за близких был все же по-домашнему теплым, и какую сильную надежду тогда вкладывали в бой курантов.

«Пасху встречали, Новый год. Какой-нибудь салат делали, не выпивали. Мама, бабушка и дедушка что-нибудь готовили. У нас было много родных», — сказала ветеран труда Галина Тощаева.

Боевой дух под Новый год поддерживали и по-другому: 1 января 1944 года появился новый гимн СССР, знаменитый «Союз нерушимый республик свободных». До того Нового года был «Интернационал». В последних строчках нового гимна говорилось о будущей Победе, главном празднике эпохи, даты которого тогда еще никто не знал, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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