Зареченский скульптор рассказал о роли мыши в памятнике «Предъяви пропуск» (видео)

Наступающий год по восточному календарю — год металлической белой крысы. Образ миниатюрный и, тем не менее, прочно осевший в культуре человека. От злого крысиного короля в «Щелкунчике» (12+) до добродушного и сообразительного Микки Мауса. О том, как маленькие мыши завоевывали мир и сердца людей, а также почему не стоит рваться в зоомагазины за грызунами — в репортаже о символе года.

Детали мышонка с эскиза памятника «Предъяви пропуск» в Заречном даже его автор Герман Феоктистов может разглядеть разве что через лупу. В саму задумку пропускного пункта юркий зверек тоже проскользнул по чистой случайности. Всему виной устойчивая фраза «даже мышь не проскочит» — совсем как в закрытый город.

«Почему я изобразил ее на задних лапках? Мне кажется, что зрителям интересно, когда животное очеловечено», — сказал скульптор.

В свою натуральную величину мышка на памятнике «Предъяви пропуск» больше своего образца на макете. Любители фотографироваться успели отереть ей нос и даже один раз крали. Но вот сама маленькая мышка героем такого монументального искусства становится достаточно редко. Известны факты, что в Новосибирске установили памятник лабораторной мыши в академическом городке, в Хельсинки установили монумент мудрой мыши или мыши-архивариусу, а в Раменском — крысе Ларисе.

В России, замечает художник и мультипликатор Рашид Янов, с детства грызуны знакомы каждому по неосторожной мышке-норушке из сказки про «Курочку Рябу» (0+). Известны на весь мир, и что более важно любимы, мыши стали благодаря мультипликации. Как правило, их изображали в противовес котам. Более маленькими, но и более сообразительными, подвижными и саркастичными. Самому популярному грызуну, Микки Маусу, в 2020 году исполнится 92. Его автор и подумать не мог, что его маленький мышонок завоюет сердца по всему миру и станет одним из символов популярной культуры.

«Неслучайно, что он выбрал мышь. В то время популярен был Кот Феликс, Дисней решил создать персонажа ему в противовес. И имя, кстати, не с самого начала было Микки Маус, его звали Морти Мэн, новое название предложила жена Диснея», — рассказал Рашид Янов.

Повышенный спрос на грызунов и в зоомагазинах. И там стоит обратить внимание на две вещи: первое — это особенности ухода: у мыши или крысы обязательно должна быть еда или специальный материал, который можно грызть: зубы у них растут на протяжении всей жизни. И второе — животное не стоит покупать из прихоти. Несмотря на то, что мыши и крысы так малы по своим размерам, человек должен понимать, что он будет в ответе за тех, кого собирается приручить, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.