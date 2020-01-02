Более 120 пензенских пар поженились в предновогоднюю неделю

Управление ЗАГС Пензенской области в Instagram обратилось с поздравлением к парам, которые заключили брак на последней предновогодней неделе.

«Новый год связан с началом новой жизни, и это хороший повод создать семью. Именно поэтому самые романтичные молодожены спешат узаконить свои отношения в последние дни декабря и встретить Новый год мужем и женой», — отмечается в посте.

Всего, по данным управления, перед Новым годом поженились более 120 пар, им пожелали семейного счастья, взаимной любви, приятных новогодних встреч и радости.

«После вручения первого семейного документа-свидетельства о заключении брака и поздравления губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева все супруги подходили к волшебной елочке и загадывали желания. Пусть семейный союз, образованный в сказочное, чудесное время, будет волшебным, долгим и надежным! Пусть все желания исполнятся!» — пожелали в пензенском управлении ЗАГС.