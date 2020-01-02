На участке трассы у сел Евлашево и Малый Труев появится «лежачий полицейский»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с начальником УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александром Курчатовым, начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Сергеем Логуновым и начальником управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Николаем Сарминым.

Как сообщает пресс-центр облправительства, главной темой встречи стало обеспечение безопасности дорожного движения на участке автодороги М5 «Урал» в районе сел Малый Труев и Евлашево.

«Мне написали в соцсети жители Кузнецкого района. Их просьба — обеспечить безопасность водителей, пассажиров и пешеходов на перекрестке Евлашево — Малый Труев — М5. Мы должны сделать все, чтобы граждане перестали гибнуть на дорогах», — подчеркнул губернатор.

По словам Сергея Логунова, в начале 2020 года на этом участке создадут искусственную неровность — «лежачего полицейского» — и уложат шумовую полосу. Это должно заставить водителей снижать скорость.

Иван Белозерцев призвал ГИБДД оказывать содействие в проведении работ, а также рассмотреть возможность установки дополнительных дорожных знаков. Руководитель ФКУ «Большая Волга» сообщил, что старт работ на этом перекрестке намечен на весну.

«Это наша общая зона ответственности. Мы не должны затягивать, нужно действовать совместно, принимать меры — наносить разметку, обустраивать искусственные препятствия, где необходимо ставить дорожные знаки, освещение», — подчеркнул глава региона.