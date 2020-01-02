Вручение пензенцам госнаград за выдающиеся достижения
Чем пензенцам запомнится уходящий 2019 год? Комментарии жителей
Куда обращаться пензенцам при коммунальных авариях. ТЕЛЕФОНЫ
Ярко, но без огня. МЧС дало пензенцам советы по выбору безопасного фейерверка
Наши новости
На здании пензенского ЗакСобрания появилась подсветка
Где в Пензе можно покататься на коньках? Интерактивная карта
В пензенском бизнес-инкубаторе прошла елка для детей-инвалидов
В Спутнике построили новый детский сад
В Пензе рассказали об индексации пенсий в 2020 году
Как будут работать пензенские больницы в новогодние праздники?
Пензенская пенсионерка просит проводить мероприятия для пожилых в школах
Молодой врач, переехавший в Нижний Ломов, получил квартиру
В Пензу 3 января привезут частицу мощей Матроны Московской
Рафик Ибрагимов отмечает день рождения

На участке трассы у сел Евлашево и Малый Труев появится «лежачий полицейский»

2 января в 10:39 292 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с начальником УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александром Курчатовым, начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Сергеем Логуновым и начальником управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Николаем Сарминым.

Как сообщает пресс-центр облправительства, главной темой встречи стало обеспечение безопасности дорожного движения на участке автодороги М5 «Урал» в районе сел Малый Труев и Евлашево.

«Мне написали в соцсети жители Кузнецкого района. Их просьба — обеспечить безопасность водителей, пассажиров и пешеходов на перекрестке Евлашево — Малый Труев — М5. Мы должны сделать все, чтобы граждане перестали гибнуть на дорогах», — подчеркнул губернатор.

По словам Сергея Логунова, в начале 2020 года на этом участке создадут искусственную неровность — «лежачего полицейского» — и уложат шумовую полосу. Это должно заставить водителей снижать скорость.

Иван Белозерцев призвал ГИБДД оказывать содействие в проведении работ, а также рассмотреть возможность установки дополнительных дорожных знаков. Руководитель ФКУ «Большая Волга» сообщил, что старт работ на этом перекрестке намечен на весну.

«Это наша общая зона ответственности. Мы не должны затягивать, нужно действовать совместно, принимать меры — наносить разметку, обустраивать искусственные препятствия, где необходимо ставить дорожные знаки, освещение», — подчеркнул глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/206485/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...