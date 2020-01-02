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На здании пензенского ЗакСобрания появилась подсветка

2 января в 12:53 206 просмотров

В Пензе завершилась реставрация исторического здания Законодательного Собрания региона.

По словам спикера областного парламента Валерия Лидина, здание дополняет архитектурную историческую среду Пензы. Был обновлен его внешний облик, сделана декоративная подсветка фасада в темное время суток.

«Мы бережно относимся к своей истории. Здание было построено в 1796 году. В разные периоды здесь находились Дворянское собрание, Дворец труда губернского совета профсоюзов, Дом пионеров и школьников. Во второй половине 80-х помещения были переданы на баланс театра юного зрителя. С 2008 года в историческом здании располагается Законодательное Собрание Пензенской области», — отметил председатель ЗакСобрания.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, возрожденный памятник архитектуры — не просто забота о культурном наследии, но и дополнительная возможность привлечь туристов и инвестиции. В историческом центре города также завершаются работы по возведению лестницы, ведущей к Спасскому кафедральному собору. Главные архитектурные объекты войдут в единый экскурсионный маршрут.

Напомним, ранее информационное агентство подготовило для своих читателей виртуальную экскурсию по ЗакСобру, ее провел Валерий Лидин. Посмотреть фотографии и узнать о том, как одно из старейших зданий региона изменилось за 223 года своего существования, можно ЗДЕСЬ.

Фотография: Скриншот - http://zspo.ru/pressroom/news/67299/

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