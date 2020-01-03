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Тамерлан и Шакира. В ЗАГС рассказали, как пензенцы называли детей в 2019 году

3 января в 05:28 204 просмотра

В региональном управлении ЗАГС рассказали, какими именами пензенцы чаще всего называли своих детей в 2019 году, а также о необычных и редких именах.

Статистику за ушедший год опубликовали в аккаунте управления в Instagram.

«Еще в древности считалось, что имя, данное ребенку при рождении, неразрывно связано с его дальнейшей судьбой. Наиболее распространенными именами для мальчиков стали: Артем, Егор, Иван, Кирилл, Матвей и Александр. Среди женских имен самыми любимыми для пензенцев стали Полина, Виктория, Анастасия, Анна, Вероника и София», — отмечается в посте.

Также сотрудники управления назвали ряд необычных и редких имен¸ которые давали маленьким пензенцам в 2019-м.

«Для мальчиков -Доброслав, Евсей, Касьян, Мартин, Одиссей, Оскар, Ратмир, Светозар, Тамерлан, Феликс; для девочек- Афина, Влада, Евангелина, Есения, Лея, Мира (Мирра), Ханна, Тея, Шакира», — отметили в управлении.

Также ранее стало известно о том, что в последнюю предновогоднюю неделю свои отношения узаконило более 120 пензенских пар.


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