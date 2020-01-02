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В Пензенской области за сутки два человека погибли в пожарах

2 января в 11:40 286 просмотров

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили о том, что за первые сутки 2020 года в Пензенской области произошло 11 пожаров. В них погибли двое, эвакуировано было девять человек.

1 января в 00:25 загорелся жилой дом площадью 88 кв. метров в деревне Чеботаевка в Колышлейском районе. Сгорела кровля, выгорело все внутри. В огне погиб мужчина 1959 года рождения.

В 1:33 поступило сообщение о пожаре в Пензе на проспекте Победы, 33. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на четвертом этаже, на площади 15 кв. метров. Его тушили 22 сотрудника МЧС с помощью четырех спецмашин, было эвакуировано девять человек. Пострадавших нет.

В 11:20 пожарные выехали на тушение срубового дома площадью 70 кв. метров в село Новый Мачим Шемышейского района. Сгорела кровля по всей площади, также выгорело внутри дома. Был обнаружен один погибший — хозяин дом 1962 года рождения.

В период новогодних праздников сотрудники МЧС проводят профилактические рейды во всех районах города и области, особое внимание обращают на места проживания многодетных семей, одиноких пенсионеров и граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

«Не теряйте бдительность в период праздников, соблюдайте правила пожарной безопасности, следите за отопительными и электроприборами. Помните, что огонь ошибок не прощает!» — обратились к пензенцам в пресс-службе управления.

Напомним, в случае возникновения пожара или другого ЧП необходимо срочно звонить по телефону 101 с мобильного телефона.

Ранее информагентство сообщало о том, что в новогоднюю ночь в Пензенской области произошло семь пожаров.


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