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В центре Пензы столкнулись две легковушки

2 января в 12:00 272 просмотра

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация об аварии в центре Пензы, которая произошла в полдень 2 января.

Очевидец уточнил, что сфотографировал место ДТП на ул. Суворова в 11:35. Судя по снимкам, участники аварии — две легковушки, на обеих заметны механические повреждения от столкновения. На место прибыла машина скорой помощи. Официальной информации о произошедшем нет.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, из-за наступления холодов и образования гололеда водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.

Ранее информагентство также сообщало об аварии, которая произошла утром 2 января на трассе в сторону Каменки.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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