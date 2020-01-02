Кражи, мошенничества, ДТП. В полиции подвели итоги работы в новогоднюю ночь

Пензенская полиция подвела итоги работы в новогоднюю ночь. Всего в массовых праздничных мероприятиях приняли участие более 40 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за порядком следили 629 сотрудников полиции и Росгвардии, более 350 общественников и представителей частных охранных организаций. Грубых нарушений общественного порядка и ЧП в период проведения массовых мероприятий не зафиксировано.

31 декабря зарегистрировали 19 сообщений криминального характера, в том числе четыре мошенничества и шесть краж имущества. Также произошло ДТП, где погиб один человек, 14 водителей задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«В ночь с 6 на 7 января в Пензенской области пройдут массовые мероприятия, посвященные Рождеству. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 300 сотрудников полиции, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества», — сообщил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Пензенской области полковник полиции Анатолий Трыханов.

Он призвал пензенцев и гостей региона соблюдать безопасность при использовании пиротехнических изделий и ограничить употребление спиртных напитков.