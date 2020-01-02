Трансплантолог высказался о «презумпции согласия» на донорство органов

В 2020 году в России будет рассмотрен документ, подготовленный Минздравом, который предусматривает принятие презумпции согласия на посмертное донорство. Журналисты телеканала «360» узнали мнение об этом доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделом абдоминальной хирургии Института хирургии имени Вишневского Алексея Чжао.

Корреспонденты «360» пояснили: «презумпция согласия» означает, что внутренние органы покойного смогут быть использованы для донорства, кроме случаев, когда он сам перед смертью или его родные это не запретят. То есть, в соответствии с документом, человек априори станет донором органов, если не было заявлено иное.

«У нас существует и сейчас презумпция согласия, как в половине стран мира. Эта презумпция останется и в новом законе. Если на момент констатации смерти родственники не отказываются от донорства и нет прижизненного заявления от пациента, то он может рассматриваться как донор», — пояснил Алексей Чжао.

Он отметил, что в действующем законодательстве от донорства не прикрыты, например, несовершеннолетние. В новом законе эти обстоятельства должны быть прописаны более детально.

«У нас закон о трансплантации органов и тканей, по которому мы сейчас работаем, — 1992 года. Проблема не в том, что закон плох или хорош. Проблема в том, что нет регуляторов, нет подзаконных актов и бюрократия ничего не делает, чтобы этот закон действовал. Поэтому детализация может принести эффект, если параллельно что-то заставит бюрократов на местах четко исполнять все пункты закона», — отметил доктор медицинских наук.

Подробнее о том, как посмертное донорство работает сейчас и что изменит закон о презумпции согласия, можно почитать в большом материале «360».