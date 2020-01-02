Трансплантолог высказался о «презумпции согласия» на донорство органов

Корреспонденты «360» пояснили: «презумпция согласия» означает, что внутренние органы покойного смогут быть использованы для донорства, кроме случаев, когда он сам перед смертью или его родные это не запретят. То есть, в соответствии с документом, человек априори станет донором органов, если не было заявлено иное.
«У нас существует и сейчас презумпция согласия, как в половине стран мира. Эта презумпция останется и в новом законе. Если на момент констатации смерти родственники не отказываются от донорства и нет прижизненного заявления от пациента, то он может рассматриваться как донор», — пояснил Алексей Чжао.
Он отметил, что в действующем законодательстве от донорства не прикрыты, например, несовершеннолетние. В новом законе эти обстоятельства должны быть прописаны более детально.
«У нас закон о трансплантации органов и тканей, по которому мы сейчас работаем, — 1992 года. Проблема не в том, что закон плох или хорош. Проблема в том, что нет регуляторов, нет подзаконных актов и бюрократия ничего не делает, чтобы этот закон действовал. Поэтому детализация может принести эффект, если параллельно что-то заставит бюрократов на местах четко исполнять все пункты закона», — отметил доктор медицинских наук.
Подробнее о том, как посмертное донорство работает сейчас и что изменит закон о презумпции согласия, можно почитать в большом материале «360».