Пензенцам рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2020 году

Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области рассказало, кто будет иметь право выйти на пенсию в 2020 году.

По данным ведомства, право на пенсию в 2020 году приобретут граждане, которым во втором полугодии 2019-го исполнилось 55 лет (женщины 1964 года рождения) и 60 лет (мужчины 1959 года рождения). Первые пойдут на пенсию по достижении 55 с половиной лет, вторые — 60 с половиной.

В пензенском отделении Пенсионного фонда РФ также сообщили, что для права на страховую пенсию по старости в 2020 году будет необходимо иметь 11 лет стажа и 18,6 баллов (пенсионных коэффициентов).

Напомним, с 1 января планируется индексация пенсий на 6,6%. Этот показатель превышает уровень инфляции 2019-го, который, предварительно, составил 3,2%. Стоимость одного пенсионного коэффициента будет равна 93 рублям, в 2019-ом — 87,24 рубля. Узнать больше об индексации пенсий в 2020 году можно ЗДЕСЬ.