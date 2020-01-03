В Пензе простятся с Почетным гражданином города Галиной Казанцевой

Как сообщают в мэрии и Гордуме, Галины Казанцевой не стало 31 декабря. В 2019-м она отметила свой 90-летний юбилей.

Прощание состоится 4 января с 13 до 14 часов в ритуальном зале областной больницы имени Н. Н. Бурденко . Галина Сергеевна будет похоронена на Ахунском кладбище.

Уроженка села Тамбовка Федоровского района Саратовской области около 48 лет посвятила работе в сфере образования — трудовую деятельность начала в 1953 году учителем русского языка и литературы в городе Пензе в средней школе № 41, работала замдиректора школы. С 1975 по 1982 годы являлась заведующей городским отделом народного образования администрации Пензы, в 1982-м была назначена заместителем председателя Горисполкома.

За годы трудовой деятельности Галина Казанцева была удостоена Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Дружбы Народов, трех орденов «Знак Почета», она имеет звание «Отличник народного образования» и «Заслуженный учитель», сообщает пресс-служб мэрии.