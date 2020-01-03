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Пензенская область — среди регионов с лучшей платежной дисциплиной

2 января в 23:48 246 просмотров

В России подвели предварительные итоги работы программ капитального ремонта за 2019 год. Доля собираемости взносов в среднем по стране достигла 94% и также превысила аналогичный показатель прошлого года. В 12 регионах, среди которых — и Пензенская область, уровень собираемости составил 100%.

Как сообщается на официальном сайте регионального фонда капремонт многоквартирных домов, всего в стране в 2019 году соответствующие работы выполнены в 37,5 тыс. многоквартирных домов на общую сумму 146 млрд рублей — это на 18% больше, чем в 2018-м.

В ряде субъектов, в том числе — и в Пензенской области, успешно взыскивают неоплаченные взносы прошлых лет. Еще в 41 регионе собираемость взносов превысила среднероссийский показатель — 94%.

«Этот показатель демонстрирует высокий уровень доверия граждан к системе, который должен быть оправдан качественной работой региональных систем капитального ремонта. В следующем году мы составим рейтинг, который будет основываться на многофакторном анализе и комплексно отражать ситуацию», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Также в ходе всероссийского селекторного совещания регионам было дано поручение запланировать в программах капремонта в течение следующих пяти лет замену всего лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации.


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