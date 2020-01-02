Вручение пензенцам госнаград за выдающиеся достижения
Чем пензенцам запомнится уходящий 2019 год? Комментарии жителей
Куда обращаться пензенцам при коммунальных авариях. ТЕЛЕФОНЫ
Ярко, но без огня. МЧС дало пензенцам советы по выбору безопасного фейерверка
Наши новости
Кражи, мошенничества, ДТП. В полиции подвели итоги работы в новогоднюю ночь
В центре Пензы столкнулись две легковушки
Мэр Кузнецка подвел итоги года
Вдова погибшего дальнобойщика из Пензы получила денежную компенсацию
В Пензе прошел торжественный прием губернатора
В мэрии Пензы рассказали, как обезопасить себя при выборе алкоголя
Пензенцев призывают не приобретать мясо у уличных торговцев
В России изменится тактика обучения водителей
В Пензе ввели новые ограничения на продажу алкоголя
Лузгин обсудил с пензенскими бизнесменами установку торгового объекта на набережной

Белозерцев: Мы должны войти в федеральный проект поддержки IT-компаний

2 января в 16:49 164 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции рассказал о развитии IT-отрасли в регионе и о средствах, которые с 2020 года начнут выделять из федерального бюджета на грантовую поддержку IT-компаний.

«У нас идет активное развитие IT-отрасли. Мы проводим форумы, мероприятия, видим, что число сотрудников в IT-компаниях Пензенской области растет. Проходят мастер-классы, обучение. […] У нас реализуются проекты не только в рамках Пензенской области. Важно, что наши специалисты работают и на федеральные, и на иностранные компании», — отметил глава региона.

В частности, уточнил зампред правительства региона Валерий Беспалов, курирующий данную сферу, в Пензенской области базируется федеральный проект по бухгалтерии для малого и среднего бизнеса «Мое дело», в регион пришли такие компании, как технологический партнер лидеров российского бизнеса и государственных структур IBS, IT-корпорация «Ренессанс» и другие.

В ходе пресс-конференции губернатор призвал обратить внимание на федеральный проект, который стартует в 2020 году.

«Согласно поручению президента, на следующий год правительство РФ выделит значительные средства на грантовую поддержку IT-компаниям. Нам надо активно поработать, чтобы войти в эту программу», — отметил Иван Белозерцев.

В пресс-центре облправительства пояснили, что в 2020 году на эти цели предусмотрено более 25 миллиардов рублей. Федеральные средства направят на доработку и внедрение проектов на базе «сквозных» цифровых технологий, к которым относятся квантовые технологии, компоненты робототехники, сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/205250/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...