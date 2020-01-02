Белозерцев: Мы должны войти в федеральный проект поддержки IT-компаний

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции рассказал о развитии IT-отрасли в регионе и о средствах, которые с 2020 года начнут выделять из федерального бюджета на грантовую поддержку IT-компаний.

«У нас идет активное развитие IT-отрасли. Мы проводим форумы, мероприятия, видим, что число сотрудников в IT-компаниях Пензенской области растет. Проходят мастер-классы, обучение. […] У нас реализуются проекты не только в рамках Пензенской области. Важно, что наши специалисты работают и на федеральные, и на иностранные компании», — отметил глава региона.

В частности, уточнил зампред правительства региона Валерий Беспалов, курирующий данную сферу, в Пензенской области базируется федеральный проект по бухгалтерии для малого и среднего бизнеса «Мое дело», в регион пришли такие компании, как технологический партнер лидеров российского бизнеса и государственных структур IBS, IT-корпорация «Ренессанс» и другие.

В ходе пресс-конференции губернатор призвал обратить внимание на федеральный проект, который стартует в 2020 году.

«Согласно поручению президента, на следующий год правительство РФ выделит значительные средства на грантовую поддержку IT-компаниям. Нам надо активно поработать, чтобы войти в эту программу», — отметил Иван Белозерцев.

В пресс-центре облправительства пояснили, что в 2020 году на эти цели предусмотрено более 25 миллиардов рублей. Федеральные средства направят на доработку и внедрение проектов на базе «сквозных» цифровых технологий, к которым относятся квантовые технологии, компоненты робототехники, сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности.