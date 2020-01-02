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В пензенском СКР назвали возможную причину пожара, в котором погиб мужчина

2 января в 15:50 226 просмотров

С Пензенской области Зареченский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины в результате пожара в первый день 2020 года.

По имеющейся информации, 1 января в 12-м часу в доме по улице Лесной в селе Новый Мачим Шемышейского района начался пожар. О нем в МЧС сообщили соседи. После тушения было обнаружено тело хозяина дома.

При первоначальном осмотре на погибшем повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружили. Причины смерти будут установлены по результатам судмедэкспертизы.

По предварительным данным, очаг пожара находился в месте расположения печи. Неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печного оборудования могло послужить причиной возгорания. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Cледственное управление призывает пензенцев быть осторожнее при эксплуатации печного оборудования и электроприборов при отоплении помещений, следить за их исправным состоянием.

«Не оставляйте детей без присмотра, поскольку это опасно для их жизни и здоровья. Соблюдайте меры предосторожности при курении», — призвали в региональном СУ СКР.

Ранее в областном МЧС сообщили, что за первые сутки 2020 года произошло 11 пожаров, погибло два человека.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1426812/

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