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Пензенца обвиняют в убийстве коллеги по работе

2 января в 17:59 312 просмотров

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти 56-летнего мужчины.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили о том, что вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина 1983 года рождения ударил коллегу рукой по лицу, что привело к тупой травме головы. Пензенец 1963 год рождения скончался на месте происшествия.

Его коллегу задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), мужчину заключили под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.


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