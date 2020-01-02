Пензенца обвиняют в убийстве коллеги по работе

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили о том, что вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина 1983 года рождения ударил коллегу рукой по лицу, что привело к тупой травме головы. Пензенец 1963 год рождения скончался на месте происшествия.

Его коллегу задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), мужчину заключили под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.