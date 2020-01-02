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В Пензе задержан организатор преступной группы, вовлекавшей в занятие проституцией

2 января в 17:50 360 просмотров

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в октябре по факту совершения организованной преступной группой преступлений, связанных с организацией и вовлечением в занятие проституцией.

По информации регионального СУ СКР, не позднее 2014 года двое пензенцев 1981 и 1986 годов рождения создали в городе преступную группу. С целью получения высокой прибыли они открыли в Пензе ночной клуб, в котором оказывались услуги сексуального характера за деньги и вовлекали в занятие проституцией. На работу было привлечено не менее 27 девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней.

Не позднее декабря 2017 года в Пензе открылся аналогичный клуб, в котором также оказывались услуги сексуального характера.

Один из организаторов и трое участников преступной группы были задержаны в первые дни расследования уголовного дела, им предъявлено обвинение. Организатор заключен под стражу, его подельники помещены под домашний арест.

Второй организатор преступной группы скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. 31 декабря около 23 часов из регионального УМВД поступила информация о его местонахождении. Следователи вместе с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области выехали по указанному адресу, и в новогоднюю ночь мужчину задержали в селе Наровчат Пензенской области.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, в ходе допросов он вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, от дачи показаний отказался.

Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1426815/

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