В Пензенской области определили порядок единовременных выплат сельским учителям

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление регионального правительства, которое представят на подпись губернатору Ивану Белозерцеву. Документ определяет перечисление выплат педагогам, переехавшим на работу в село (программа «Земский учитель»).

Претендентов на компенсационные выплаты будет определять конкурсная комиссия. На 50 тысяч рублей смогут претендовать педагоги, переехавшие на работу в села, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек.

Конкурсная комиссия будет рассматривать документы претендентов, проводить их оценку и отбор претендентов на получение компенсационных выплат.

«Претенденты вправе определиться с выбором общеобразовательной организации, начиная с даты размещения на официальном сайте Министерства [образования Пензенской области] приказа об утверждении перечня вакантных должностей.

Перечень вакантных должностей размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурсного отбора», — говорится в документе.

Конкурсанты при подаче документов должны указать «планируемое направление расходования денежных средств единовременных компенсационных выплат».

Заявки можно подать в электронном виде через сайт минобра или принести в министерство. Документы принимаются в этом году с 10 января по 15 апреля включительно.

Основные критерии отбора: наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, возраст до 55 лет включительно. Дополнительными плюсами станут наличие первой или высшей квалификационной категории, ученой степени, стажа более 10 лет и так далее.

Подробнее обо всех требованиях можно узнать здесь.

Стоит отметить, что в регионе также действует система поддержки врачей, переехавших на работу в село.