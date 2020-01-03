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Иван Белозерцев рассказал, сколько длится его рабочий день

3 января в 14:02 310 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об особенностях своего рабочего дня на встрече с детьми, которая произошла перед Новым годом в Нижнем Ломове.

О том, легко ли быть губернатором, у главы региона спросила одна из участниц «детской прямой линии».

«Губернаторская доля тяжелая. Есть и плюсы, и тяжелые моменты, вот поликлинику [в Нижнем Ломове] построили, я зашел, посмотрел и обрадовался. Какое-то ЧП произошло — сердце кровью обливается. У меня ненормированный рабочий день, если есть необходимость, я могу приехать на работу и ночью. Все расписано до минуты, загруженность запредельная. Также работает и президент. Он вообще практически не спит. Глава государства показывает нам пример», — ответил Иван Белозерцев.

В рамках прямой линии губернатор также рассказал о своем увлечении хоккеем, отношении к животным, мечтах, детстве и любимом семейном празднике.


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